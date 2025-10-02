El clásico de la tarde tiene un condimento extra: la inquebrantable “ley del ex”, esa superstición futbolera que tantas veces se cumple y que hoy puede hacerse carne en el Gigante de Arroyito. Racing y River se miden por un lugar en la final de la Copa Argentina y, más allá del resultado, hay cinco nombres que acaparan miradas: Maximiliano Salas, Marcos Acuña, Juan Fernando Quintero, Bruno Zuculini y Santiago Sosa. Todos supieron vestir las dos camisetas y hoy el destino los junta otra vez.

El caso más resonante es el de Maximiliano Salas, figura del Racing campeón de la Sudamericana 2024. Tras su salida conflictiva con la dirigencia y un pase relámpago a River, el delantero enfrentará por primera vez a la Academia con la banda cruzada. Una herida abierta en Avellaneda que promete reacción desde las tribunas.

En la misma línea aparece el Huevo Acuña, que tras su regreso de Europa eligió Núñez y no Racing, desatando un enfrentamiento con la dirigencia académica y un sinfín de reproches. Su reencuentro con la gente de la Academia estuvo cargado de silbidos y tensión.

Otro con capítulo especial es Juanfer Quintero, que en Racing dejó goles decisivos y hasta una Copa internacional tras 32 años de sequía. Hoy, con la camiseta de River, podría ser verdugo de un club que todavía lo recuerda como ídolo efímero.

En la nómina también está Bruno Zuculini, protagonista de los títulos más resonantes del ciclo Gallardo en River pero con paso anterior por la Academia. y Santiago Sosa, surgido en Núñez, que supo tener roce con la dirigencia y hoy busca revancha futbolística.

Y también Santiago Sosa, surgido en Núñez, que supo tener roce con la dirigencia y hoy busca revancha futbolística.

Cinco historias distintas, un mismo escenario. La semifinal de Copa Argentina se juega con mucho más que la clasificación en juego: esta tarde en Rosario, la “ley del ex” tiene varios candidatos para volver a decir presente.