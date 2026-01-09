En el inicio de la 50° edición de la Regata Internacional del río Negro, que reunió a 232 palistas en 119 embarcaciones, el gobernador Alberto Weretilneck recibió este jueves un petitorio de UnTER con el requerimiento de apertura de paritarias. El episodio se produjo en la localidad neuquina de Plottier y generó un momento de tensión en plena presentación oficial de la competencia náutica.

Visiblemente incómodo, el mandatario fue abordado por la secretaria general de Unter, Laura Ortiz, quien le expresó: “Sabemos que la paritaria debió haberse realizado hace tres meses. Hubiera sido importante que nos convoque en diciembre, necesitamos que el gobierno ponga en agenda a los trabajadores de la educación”.

Weretilneck respondió que “siempre estuvo en agenda. Lo vamos a hablar en la paritaria, el 22 de enero. Este no es el ámbito para el reclamo”. La contestación dejó en claro la distancia entre el Ejecutivo y el gremio docente, que insiste en que la convocatoria resulta tardía.

Ortiz relató que el gobernador “se mostró distante, no quería mantener un diálogo con nosotros. No fue nada cómodo. Era necesario poder manifestarle la necesidad de convocatoria a paritarias. Hicimos tres presentaciones sin respuestas. Hoy recibimos la convocatoria para el 22. Es tardía”.

La dirigente agregó que “después el gobierno dice que tomamos a los estudiantes como rehenes. Le señalé que es un error convocarnos el 22, no hay tiempo para el debate. De esta manera decimos que está en riesgo el inicio de clases por la falta de diálogo”.

El cruce se produjo en un escenario festivo, con la presencia de autoridades y deportistas en el inicio de la tradicional regata que recorre el río Negro. Sin embargo, la intervención gremial puso en evidencia la tensión existente entre el Ejecutivo provincial y los trabajadores de la educación, que reclaman una discusión salarial urgente.

La convocatoria oficial a paritarias para el 22 de enero será el próximo capítulo de esta disputa, en un contexto donde el gremio advierte que la falta de acuerdo podría afectar el normal inicio del ciclo lectivo.