La familia de "Dibu" Rivera Merillán agradeció el apoyo recibido tras su muerte

La comunidad de Cipolletti continúa conmocionada por la muerte de Javier Jesús “Dibu” Rivera Merillán, el joven que perdió la vida cuando un arco de fútbol cayó sobre él durante un entrenamiento. En medio del dolor, la familia decidió emitir un comunicado público para expresar su agradecimiento a todos los que estuvieron presentes y brindaron contención.

“Hola, en este día no hay palabras ante una pérdida irreparable. Solo queríamos agradecer de todo corazón primero a Dios y a todas las autoridades de Cipolletti, tanto al intendente Rodrigo Buteler, como al profe Fabio Nahuel de la Predecima de Pillmatun, a todas las categorías de fútbol infantil de Cipolletti y alrededores, a Marita Bunter por el servicio prestado, así también a Hugo Hormazábal por su predisposición y estar presente en todo momento. Y sobre todo, muchísimas gracias a todas las familias, amigos, conocidos y vecinos aledaños de nuestro querido Javier Jesús “Dibu” Rivera Merillán. Infinitas gracias por su apoyo en este momento tan doloroso. Dios los bendiga grandemente”, expresaron los Rivera en su mensaje oficial.

El comunicado refleja no solo la profunda tristeza de la familia, sino también el reconocimiento a la comunidad, las autoridades y todos aquellos que brindaron apoyo, acompañamiento y contención en estas difíciles circunstancias.