Rojo habilitado y a disposición: la buena noticia de Racing antes del cruce con River

Racing recibió una noticia esperada y clave de cara a un calendario exigente: Marcos Rojo quedó habilitado para disputar los tres torneos en los que participa la Academia. Hasta ahora, el defensor solamente podía jugar la Copa Libertadores y la Copa Argentina, pero la confirmación de la AFA amplía sus posibilidades y le da un respiro a Gustavo Costas.

La autorización llegó luego de que la institución de Avellaneda presentara la documentación médica que certifica la lesión de un futbolista del plantel, lo que permitió liberar un cupo e inscribir al ex Boca y Estudiantes. Con el visto bueno oficial, Rojo podrá estar a disposición tanto para la Copa Libertadores como para la Copa Argentina, donde esta tarde Racing se enfrenta a River por las semifinales y también para el Torneo Clausura 2025.

La noticia representa un alivio para el entrenador, que ahora podrá contar con un zaguero experimentado en medio de un calendario cargado y en momentos donde el equipo busca consolidarse en los tres frentes: Libertadores, Copa Argentina y Torneo Clausura, donde Racing marcha 12° con 11 puntos en la Zona A, fuera de la zona de playoffs. La habilitación de Rojo garantiza mayor profundidad defensiva y refuerza la ilusión de Costas de pelear por los títulos que aún tiene en disputa.