En la primera tanda de partidos de la UEFA Europa League, una jugada increíble se llevó toda la atención del primer turno. Roma cayó 1-0 ante Lille y desperdició tres penales para igualar el encuentro. El conjunto italiano, con Matías Soulé como titular y uno de los protagonistas de la insólita secuencia, perdió el invicto en la competición luego de haberse estrenado ganando.

El tanto de Hakon Haraldsson a los seis minutos de juego le bastó a los Dogos para terminar llevándose la victoria, no obstante debieron sufrir en demasía después de una mano en el área del zaguero Aïssa Mandi que el árbitro Erik Lambrechts sancionó como penal tras revisarla en el VAR. El encargado de ejecutar fue el ucraniano Artem Dovbyk, que pateó muy débil y cruzado, dándole la chance al arquero Berke Özer de atajarlo.

Özer, el héroe de la victoria de Lille ante Roma.

Sin embargo, la historia no terminó ahí. El VAR le avisó al juez que el turco se había adelantado, por lo que se ordenó una nueva ejecución del penal. Otra vez Dovbyk, otra vez muy débil, otra vez Özer. Pero, para su mala fortuna, nuevamente el VAR avisó de un adelantamiento y hubo que ejecutar por tercera vez el mismo penal. Esta vez Soulé se hizo cargo y le cambió el palo, pero el arquero se lució y, por tercera vez, atajó el penal. De esta manera, Roma se atragantó el grito del empate y Lille se llevó un valioso triunfo del Olímpico.

Un golazo de Lo Celso para que Betis sume de a tres

Por otra parte, sí hubo un argentino que pudo anotarse en el marcador y fue Gio. El volante de la Selección Argentina puso arriba a los béticos, que le ganaron 2-0 al Ludogorets en Bulgaria y cosecharon su primer triunfo en el torneo. A los 30 minutos, un balón rebotado le quedó en los pies al ex Rosario Central, que con un remate colocado de zurda puso la pelota fuera del alcance del arquero, estableciendo el 1-0 parcial. En el segundo tiempo, un tanto en contra de Son iba a establecer cifras definitivas para los dirigidos por el chileno Manuel Pellegrini.

Luego de la igualdad en el debut recibiendo a Nottingham Forest, el Betis se metió momentáneamente en zona de clasificación directa a octavos con el triunfo de hoy. Recordemos que el elenco español viene de quedarse a las puertas de su primer título internacional tras caer 4-1 ante Chelsea en la final de la Conference League.