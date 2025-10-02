Gustavo Costas, el técnico de Racing habló tras la derrota ante River por 1 a 0 que significó la eliminación de su equipo de la Copa Argentina en cuartos de final, otro de los caminos que conducían a la Libertadores del 2026.

Ante la prensa, el ex mercador central dijo que “River se la pasó haciendo el tiempo el segundo tiempo, freezó el partido”. También reconoció que “los partidos de Copa se juegan así, capaz hubiera hecho lo mismo”.

Una de las cosas que se le critican al DT fue la falta de rotación en el equipo, encarando con la misma base la Libertadores ante Vélez, el clásico con Independiente y esta llave con el Millonario. Pero en relación a eso, Costas no tuvo autocrítica y sólo explicó que ya está pensando en el partido que viene.

Lo que se viene es el compromiso ante Independiente Rivadavia por el Clausura, el lunes de local, donde la Academia no está en zona de clasificación a playoffs. Es cierto que tiene por delante las semifinales de la Libertadores ante Flamengo, pero tampoco eso se presenta sencillo.

"Nos duele porque veníamos muy bien. Al hincha sólo agradecerle porque hoy dejaron trabajo, estudios para venir a alentarnos. Fue muy lindo el clima que se vivió en la cancha", expresó.

La expulsión de Maravilla

Adrián Martínez vio la roja en el final del partido, y aunque la expulsión no lo privará de los próximos partidos de la Liga Profesional, desnudó el mal rendimiento del mejor jugador del plantel que pudo haber dejado a su equipo con uno menos, ya en el primer tiempo por el codazo a Juan Portillo.

“A Maravilla lo salieron a buscar. En la jugada de la expulsión los podrían haber echado a los dos. Es la impotencia de llegar y no poder convertir”, justificó el responsable del plantel profesional de la Academia quien evitó referirse a la situación de Marcos Acuña en el cierre.

Pero el que sí se refirió al Huevo y no tuvo un lindo reconocimiento fue Gonzalo Costas, ayudante de campo e hijo del entrenador, quien le dijo a Maximiliano Salas, ante las cámaras de la televisión: “Es un desagradecido ahora que es campeón del mundo”.