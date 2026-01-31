La muerte de Catherine O’Hara a los 71 años generó una enorme tristeza en Hollywood y, especialmente, entre quienes compartieron pantalla y lazos afectivos con la actriz. La noticia tomó por sorpresa a Macaulay Culkin, quien la interpretó como su madre en el clásico Mi pobre angelito, una película que marcó a generaciones y se convirtió en un ícono de las fiestas.

Conmovido por la partida, Macaulay Culkin, hoy de 45 años, utilizó sus redes sociales para expresar el dolor que atraviesa. El actor que dio vida a Kevin McCallister publicó un mensaje breve pero devastador en su cuenta de Instagram, donde dejó al descubierto la profundidad del vínculo que los unía más allá de la ficción.

“Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más”, escribió Macaulay Culkin, en un texto que rápidamente se viralizó y acumuló miles de reacciones. Sus palabras reflejaron no solo la pérdida de una colega, sino la despedida de una figura materna clave en uno de los momentos más importantes de su vida artística.

El mensaje continuó con una carga emocional aún mayor: “Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir”. La crudeza de la confesión dejó en evidencia un duelo atravesado por lo que no llegó a ser dicho, algo con lo que muchos seguidores se sintieron identificados.

La despedida cerró con una frase que terminó de romper corazones: “Te quiero. Nos vemos luego”. En pocas líneas, Macaulay Culkin logró transmitir el vacío que deja Catherine O’Hara, no solo como actriz, sino como persona fundamental en su historia personal.

Por el momento, se desconocen las causas de la muerte de Catherine O’Hara, una artista de enorme trayectoria que brilló tanto en la comedia como en el drama. Además de Mi pobre angelito (1990), fue parte de títulos inolvidables como Beetlejuice (1988) y Beetlejuice Beetlejuice (2024).

La noticia provocó una catarata de mensajes de colegas, fanáticos y figuras del espectáculo que destacaron su talento, carisma y legado. Catherine O’Hara dejó una huella imborrable en la historia del cine y la televisión, y su recuerdo vivirá para siempre en cada escena.

Para Macaulay Culkin, la pérdida es doble: se fue una leyenda de Hollywood y también esa “mamá” que lo acompañó en la película que definió su carrera. Un adiós que duele y que seguirá resonando en el corazón del público.