El entrenamiento matutino de Boca dirigido por Miguel Ángel Russo terminó con una noticia preocupante: Rodrigo Battaglia sufrió una molestia muscular y no pudo completar la práctica. Será evaluado en las próximas horas para determinar si viaja con el plantel a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi el domingo próximo, por la séptima fecha del Torneo Clausura. Por otra parte, Marco Pellegrino tiene una lesión en la cadera y no jugará ante el Tiburón, dejándole su lugar a Ayrton Costa.

Por el momento, el cuerpo técnico no le mandó a realizarse estudios médicos sino que le reducirán la exigencias físicas en los entrenamientos siguientes. Sin embargo, si Battaglia no se recupera al 100%, no será arriesgado para el compromiso ante el Tiburón. La expectativa es que esta misma tarde pueda entrenar con menor intensidad y sin dolor, lo que marcará el rumbo para la decisión definitiva de Russo.

En caso de que el ex Atlético Mineiro no esté en condiciones para el duelo, las opciones para ocupar su lugar en el mediocampo son Milton Delgado y Williams Alarcón. El chileno parte con ventaja, ya que fue quien sumó más minutos en los últimos encuentros frente a Independiente Rivadavia y Banfield.

Pellegrino afuera y vuelve Costa

Además de la posible baja de Battaglia, habrá una ausencia confirmada ante Aldosivi y es la del central ex Independiente y Huracán. El defensor padece una lesión muscular grado II en el obturador externo izquierdo, es decir que se desgarró un músculo de la cadera. Con la fecha FIFA en el medio, intentarán que el zaguero vuelva con Rosario Central. En su lugar jugará Ayrton Costa, que tendrá su primera titularidad luego de su desgarro durante el Mundial de Clubes.