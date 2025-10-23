En busca de la final: Lanús visita a la U de Chile para dar otro golpe en la Sudamericana

Lanús atraviesa una racha que ilusiona y quiere extender su buen presente más allá de las fronteras. Este jueves, desde las 19, el Granate visitará a la Universidad de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El equipo de Mauricio Pellegrino llega con la confianza en alza: acumula ocho partidos sin conocer la derrota y viene de superar con autoridad a Godoy Cruz por 2 a 0 en La Fortaleza, con goles de José Canale y Rodrigo Castillo. Ese triunfo le permitió mantenerse entre los animadores del Torneo Clausura y reafirmar su gran presente futbolístico, que tiene como punto más alto la histórica clasificación ante Fluminense en Brasil, donde logró un verdadero “maracanazo” para meterse entre los cuatro mejores del continente.

Del otro lado, la Universidad de Chile llega envuelta en cierta incertidumbre. El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez ocupa el cuarto puesto en la liga chilena, pero apenas disputó un encuentro oficial en el último mes debido al parate por el Mundial Sub 20. Además, la relación entre el técnico y la dirigencia atraviesa un momento tenso, pese a los buenos resultados que incluyeron la eliminación de Alianza Lima en un Estadio Nacional vacío, escenario que volverá a repetirse por la sanción de la Conmebol tras los incidentes en el duelo ante Independiente.

Las posibles formaciones:

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Lucas Assadi, Javier Altamirano y Nicolás Guerra.

DT: Gustavo Álvarez.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.

DT: Mauricio Pellegrino.

Datos del partido: