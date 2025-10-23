Cinco muertos en Ruta 9: impactante choque entre dos camiones y un auto

Un impactante accidente vial se produjo este jueves en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 73 en Zárate, mano a la Ciudad de Buenos Aires, y dejó un saldo de cinco personas fallecidas. El siniestro involucró dos camiones y un automóvil, que quedó atrapado entre los vehículos pesados, los cuales se incendiaron tras la colisión.

Según los primeros informes, uno de los camiones que circulaba hacia Rosario perdió el control por causas que aún se investigan, cruzó de carril e impactó de lleno contra otro transporte que se dirigía hacia la Capital Federal. En medio del choque, un auto que transitaba por la zona fue arrastrado y quedó completamente aplastado entre los camiones.

El acceso al lugar resultó complicado para los bomberos debido al colapso del tránsito y a la ubicación del siniestro, a varios kilómetros del acceso más cercano. Las primeras imágenes desde el lugar mostraban una densa columna de humo negro y llamas envolviendo los camiones, mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el fuego y rescatar a posibles sobrevivientes.

Debido al operativo, el tránsito se encuentra completamente interrumpido, con demoras que superan los cinco kilómetros. Las autoridades pidieron a los automovilistas mantenerse alejados del lugar para permitir el paso de camiones hidrantes, ambulancias y personal de rescate.

Las causas del accidente aún se desconocen, y la Policía de Tránsito junto con los equipos de investigación vial trabajan en el lugar para determinar cómo ocurrió la tragedia y esclarecer la dinámica del choque.