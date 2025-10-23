“Dos hermanas”: Una obra que explora los traumas familiares y la memoria en Sala Araca Teatro

Este jueves 23 de octubre a las 21, Sala Araca Teatro, ubicada en Virgen de Luján 1555, Neuquén, presentará la obra “Dos hermanas”, un intenso drama familiar que explora los vínculos, la memoria y los fantasmas que habitan en una casa marcada por la soledad. La obra narra la historia de dos hermanas cuya convivencia se ve afectada por reproches, confesiones e ironías. A través de la narrativa, se revela cómo los traumas familiares y la memoria pueden inundar la vida cotidiana.

La directora del teatro, Lala Vega, se mostró muy entusiasmada con la puesta y explicó de qué se trata la obra en declaraciones realizadas al programa “La noche cae, la radio se enciende” por AM550 La Primera. Según Vega, la propuesta busca reflejar con sensibilidad la complejidad de las relaciones familiares y cómo los recuerdos pueden afectar la vida presente.

“La obra habla de la convivencia, de cómo los vínculos se tensionan con reproches y secretos, y de cómo la memoria puede ser casi tan poderosa como los propios fantasmas que habitamos”, señaló la directora. Además, destacó que el espectáculo invita al público a reflexionar sobre la fragilidad de los lazos familiares y la necesidad de confrontar aquello que dejamos pendiente con nuestros seres queridos.

Vega también resaltó el trabajo del elenco y del equipo creativo: “Sabina Nozzidimassa y Ank Loar le dan vida a estas hermanas con una intensidad conmovedora, mientras que Chacho Prunetti, en la dirección general, logró capturar la atmósfera íntima y a la vez cargada de tensión que la historia requiere. Todos hemos trabajado para que el público se sienta parte de esta casa, de sus recuerdos y de sus conflictos”.

Finalmente, la directora expresó su expectativa de que la obra dejé un mensaje en la audiencia, y que cada espectador pueda encontrar en ella algo propio: “Cada quien traerá sus recuerdos, sus propias emociones y eso hará que cada función sea única”, concluyó Vega con entusiasmo.