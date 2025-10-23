El multitudinario Federal Amateur comenzó justo antes de las Elecciones Legislativas, pero más allá de las dudas en torno a la disponibilidad policial para asegurar operativos en cada cancha, el fin de semana habrá acción por la 2ª fecha en todas las regiones del país, incluida la Patagonia donde se presentan los representantes de Lifune (Neuquén) y de la Liga Confluencia (Río Negro).

La zona del Comahue repartirá sus partidos entre el viernes por la noche y el sábado por la tarde. La agenda es extensa para los interesados en ir a alguna de las canchas.

Por el grupo 7, que es el único que cruza a representantes de ambas Ligas, Unión Alem Progresista de Allen recibirá a Alianza de Cutral Co el viernes desde las 21. Dirige Héctor Cubría de Luis Beltrán. Los anfitriones rionegrinos cayeron en el arranque y necesitan la victoria ante El Gallo.

El otro compromiso será el cruce capitalino que se programó para el sábado a las 16 en cercanías a la Ciudad Deportiva de Neuquén. Patagonia esperará por el buen equipo de San Patricio de El Chañar a las 16 con el control de Ulises Jerónimo. El local viene de perder y tendrá enfrente a uno de los candidatos de esta primera fase.

El grupo 6 tendrá el debut de Independiente, el Rojo pondrá primera tras la jornada libre del arranque recibiendo a Petrolero Argentino de Plaza Huincul que comenzó perdiendo ante Maronese. Mientras el Dino descansa, el cruce en La Chacra se pondrá en marcha a las 16 con el control de Leandro Gatica.

Finalmente, por el 9 que sólo tiene representantes de la Confluencia, Argentinos del Norte será local de La Amistad en el Barrio Norte de General Roca. Dirige Lautaro Osses desde las 16 y para el Carcelero es la chance de recuperar el terreno perdido en el estreno.

Una hora más tarde, también en jornada de sábado, Pillmatun será anfitrión de Deportivo Roca. La Academia fue goleado en el comienzo por su vecino cipoleño de La Amistad y buscará revancha ante el Naranja.

Clasificación

La primera fase del certamen clasificará a los dos mejores equipos de los cuadrangulares, al término de una primera ronda que será a partido y revancha, con definición por puntos.

En el caso de los triangulares, el mejor de todos ellos tiene pasaporte asegurado, mientras que los escoltas irán a un ránking de los mejores segundos en cada una de esas zonas reducidas, premiando solamente al mejor par de todos ellos.