Liga de Quito goleó a Palmeiras de Brasil como local por 3 a 0 en la segunda semifinal de la Copa Libertadores que había cerrado la victoria de Flamengo ante Racing en el Maracaná el miércoles por la noche.

Mientras todos miraban a Brasil en la previa, el estruendoso resultado de Liga y la exigua diferencia que deberá buscar revertir la Academia en Avellaneda, comienzan a darle forma a una posible final inesperada en el certamen más importante del Continente americano.

El Mengao sufrió muchísimo todo el partido, pero el primer tiempo contó con la efectividad del dueño de casa que abrió a los 16 por intermedio de Gabriel Villamil que tomó un centro atrás desde el desborde por la izquierda y con un preciso remate desató el festejo.

El argentino Lisandro Alzugaray amplió a los 27 desde el punto penal con un precisa definición, contra el palo, imposible para el arquero.

Se iba el primer acto y volvió a aparecer el boliviano Villamil que le dio de esta manera cifras definitivas el partido de ida. El mediocampista ofensivo volvió a pisar el área rival para esperar el centro atrás de su compañero, esta vez desde la derecha, y nuevamente de primera definir al gol.

No será sencillo soportar el vendaval que propondrá Palmeiras desde el minuto 1 en San Pablo, pero el resultado es contundente para los ecuatorianos que sueñan son la conquista de segunda Libertadores.