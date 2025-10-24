Independiente y Platense se enfrentan en un duelo de urgencias

Independiente y Platense se miden este viernes desde las 18 en el Estadio Libertadores de América, en el partido pendiente de la fecha 6 del Torneo Clausura, aplazado por la suspensión que APreViDe aplicó tras los incidentes en el duelo ante Universidad de Chile.

El Rojo atraviesa un momento crítico: no gana desde julio y acumula 15 partidos sin victorias. Una nueva derrota lo dejaría al borde de igualar una de las peores rachas de su historia, alcanzada en 2012, justo antes del descenso. La llegada de Gustavo Quinteros no alcanzó a revertir la situación, y la baja de Federico Vera y Milton Valenzuela por desgarro agrega preocupación. La buena noticia para el entrenador es que Santiago Montiel podrá volver tras su suspensión.

Platense, campeón del Torneo Apertura, también busca recuperar terreno. El equipo de Cristian “Kily” González no pudo sostener su buen inicio de temporada, con cinco partidos sin victorias, su clasificación a los playoffs aún está juego. El Calamar intentará revertir la racha y sumar un resultado que le devuelva confianza.

Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomonaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala o Jonathan De Irastorza; Rodrigo Cedres, Felipe Loyola o Lautaro Millán; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Ignacio Pusseto. DT: Gustavo Quinteros.

Platense: Aún no confirmada; se espera que Cristian González defina el once titular en las próximas horas.

Datos del partido:

Hora: 18.00

Estadio: Libertadores de América

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Dóvalo

Televisión: TNT Sports Premium