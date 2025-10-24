En la mañana de este viernes, un camión que circulaba por la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1102, perdió el control y colisionó contra un montículo de tierra, afectando a otros vehículos que transitaban por la zona.

El siniestro ocurrió en el tramo donde finaliza la ampliación de la ruta, mientras el transporte de carga, perteneciente a la empresa Petrolga S.A., con base operativa en General Roca, se dirigía hacia el este, pasando por Fernández Oro rumbo a Allen.

El impacto provocó demoras en el tránsito, con todos los vehículos circulando a baja velocidad. Cerca del punto del choque se encuentra un canal de riego, lo que aumentó el riesgo del incidente.

Este tramo de la Ruta 22 forma parte de obras nacionales que se encuentran inconclusas desde hace más de 20 años. En varias zonas ni siquiera se inició el movimiento de suelo, y la ausencia de señalética, vallado y otros dispositivos de seguridad agrava el peligro para los conductores.

El episodio se produce en un contexto donde la administración del gobierno nacional, presidida por Javier Milei, amenazó con el cierre de Vialidad Nacional, dejando en evidencia la vulnerabilidad de las rutas en construcción y los riesgos que enfrentan los usuarios.