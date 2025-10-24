Del 29 de octubre al 1 de noviembre, el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) será escenario de una nueva edición del Concurso Nacional de Cine Independiente de Cipolletti, el festival cinematográfico con más ediciones en la historia del país, superando incluso al de Mar del Plata. Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá durante cuatro días a realizadores, actores y amantes del cine argentino en una propuesta que combina competencia, proyecciones, talleres y actividades especiales, organizada por el histórico Grupo Cine Cipolletti.

La película de apertura será "La noche sin mi" protagonizada por Natalia Oreiro y dirigida por María Laura Berch y Laura Chiabrando, que se proyectará el miércoles 29 a las 21:30 horas. Antes, desde las 20:00, se iniciará la competencia de cortometrajes, con una selección oficial que incluye producciones de Neuquén, San Martín de los Andes, Salta, San Juan y Buenos Aires, entre otras provincias.

Durante las jornadas siguientes, se exhibirán los largometrajes "Cuidadoras" de Martina Matzkin y Gabriela Uassouf, "Algo viejo, algo nuevo, algo prestado" de Hernán Rosselli y "Cuando las nubes esconden la sombra" de José Luis Torres Leiva, todos con la presencia de sus protagonistas o directores invitados.

Además de las funciones principales, el festival ofrecerá un Taller de Cine Comunitario junto a la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, donde los participantes podrán realizar un cortometraje durante tres jornadas consecutivas. También habrá funciones escolares, actividades para las infancias y un recital del músico Jean Paul Barbona el viernes 31 por la noche en La Casa de la Bodega.

Con 41 ediciones ininterrumpidas, el Festival de Cine Independiente de Cipolletti se consolida como un espacio clave para la difusión del cine nacional y la creación audiovisual regional, reafirmando su compromiso con la cultura y la producción artística del país.