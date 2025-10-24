El automovilismo argentino recibió una noticia alentadora con la confirmación de que Nicolás Varrone será piloto de Van Amersfoort Racing en la Fórmula 2 a partir de la temporada 2026. Este anuncio genera expectativas sobre una posible llegada del joven piloto a la Fórmula 1, la categoría reina del automovilismo.

La posibilidad de que Varrone acceda a la Fórmula 1 no será sencilla, pero existe una base concreta para que ocurra. Varrone es piloto de General Motors, que debutará en la Fórmula 1 en 2026 a través de la escudería Cadillac. Esta estructura tendrá como representantes a Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, ambos con amplia experiencia y un rol fundamental: desarrollar un auto que probablemente arrancará en las últimas posiciones.

Sin embargo, Pérez y Bottas tienen 35 y 36 años respectivamente, por lo que sus años competitivos en la categoría son limitados. Esto abre una ventana para que Varrone, con buenas actuaciones en Fórmula 2, pueda convencer a los directivos para sumarse al equipo en el futuro.

Los desafíos de Varrone

El desafío para Varrone será mayúsculo, ya que Van Amersfoort Racing se encuentra penúltimo en el campeonato de constructores de Fórmula 2 este año. Además, tendrá un rival directo muy fuerte: el estadounidense Colton Herta, también piloto de General Motors, quien será piloto reserva en Cadillac y competirá en Fórmula 2 con Hitech.

El currículum de Herta es destacado, con siete temporadas en IndyCar, donde acumuló 19 podios, 16 poles, nueve victorias y un subcampeonato en 2024. No obstante, Varrone tampoco se queda atrás: con 23 años, ya ganó las 24 horas de Le Mans en la clase GTE AM en 2023 y se consagró campeón del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en la clase LGE TE Am durante esa misma temporada.

Varrone confirmado en Fórmula 2 y cerca de la F1

El 2026 será un año clave para Varrone en Fórmula 2, que podría convertirse en el trampolín para su ansiada llegada a la Fórmula 1. Allí compartiría categoría con su compatriota y amigo Franco Colapinto, lo que sumaría un atractivo especial a su camino.

La presentación de Nicolás Varrone con Van Amersfoort Racing contó con la participación especial del exfutbolista Sergio “Kun” Agüero, quien apareció en un video promocional del equipo neerlandés para anunciar la incorporación del piloto argentino.