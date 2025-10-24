La Bombonera se pone “rockera”: Hard Rock Café llegó al Xeneize

Boca Juniors y Hard Rock Café se unen en una alianza que promete darle un toque internacional al mítico estadio La Bombonera. El acuerdo, que será refrendado en la próxima Asamblea de Representantes del club el 29 de octubre, convertirá al Xeneize en el primer estadio del mundo en contar con un local de la reconocida cadena de restaurantes.

La inversión inicial por parte de Hard Rock Café será de 2 millones de dólares, destinados a infraestructura, ambientación, mobiliario y equipamiento, mientras que el club se encargará de las obras estructurales necesarias para la operación del restaurante. Según fuentes oficiales, se trata de la mayor inversión en infraestructura realizada por un concesionario gastronómico en la historia de Boca.

Con 173 cafés, 34 hoteles y presencia en 70 países, Hard Rock pretende que el local en La Bombonera se ubique entre sus tres restaurantes más visitados y con mayor facturación del mundo, a la altura de Londres y Nueva York. La proyección estima ingresos anuales de 100 mil dólares para la marca, que se traducirán en unos 350 millones de pesos para Boca.

El proyecto no solo suma un nuevo atractivo para los fanáticos y turistas que visiten la Bombonera, sino que también refuerza la presencia global de la marca Xeneize, ahora acompañada por guitarras, merchandising y un menú que promete rockear tanto dentro como fuera de la cancha.

Con esta alianza, Boca no solo busca goles y títulos, sino también un lugar en el mapa mundial de experiencias gastronómicas y musicales… porque en la Bombonera, además de fútbol, ahora también habrá rock.