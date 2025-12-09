Un hombre de 48 años fue apuñalado en el abdomen en Catriel, tras una discusión con un conocido durante una sobremesa cargada de alcohol. Mientras la víctima era trasladada al hospital, otro ocupante de la vivienda amenazó a los peritos de Criminalística con un cuchillo y terminó detenido. En el mismo domicilio se hallaron plantas de cannabis sin autorización, lo que derivó en la intervención del Juzgado Federal.

Todo comenzó como un almuerzo entre amigos en el barrio Santa Cruz. La comida abundante y las copas interminables fueron el telón de fondo de una charla que, con el correr de las horas, se transformó en reproches y viejas cuentas pendientes. Fue entonces cuando uno de los comensales tomó el cuchillo que aún descansaba sobre la mesa y lo hundió en el abdomen de su compañero.

La víctima, herida pero consciente, fue trasladada de inmediato en ambulancia al Hospital Catriel. La heridas fueron calificadas como leves, sin riesgo para su vida. Sin embargo, el dramatismo del ataque y la rapidez con la que el agresor huyó del lugar.

Otro ataque con cuchillo

Mientras los peritos del Gabinete de Criminalística trabajaban en la vivienda para recolectar pruebas y testimonios, uno de los ocupantes del domicilio, lejos de colaborar, tomó un cuchillo y amenazó al personal policial. La situación obligó a reducirlo y trasladarlo a la Comisaría 9°, sumando un nuevo capítulo de violencia a la jornada.

En la inspección del lugar, los efectivos descubrieron plantas de cannabis. Ninguno de los presentes contaba con autorización del Reprocann, por lo que se dio intervención al Juzgado Federal. La justicia ordenó el secuestro de las plantas y la imputación de los ocupantes por infracción a la Ley 23.737, ampliando el abanico judicial de un hecho que ya tenía ribetes escandalosos.

La investigación continúa bajo la órbita judicial, con la recolección de pruebas y testimonios. El presunto agresor fue detenido, aunque se esperaba por nota la denuncia de la víctima.