El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte del territorio rionegrino. El aviso rige para este martes 9 de diciembre y afecta varios departamentos, con pronóstico de lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 60 km/h, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo.

Las zonas alcanzadas por la alerta incluyen la Meseta de Pilcaniyeu, Meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, El Cuy (este y oeste), Veinticinco de Mayo, General Roca, Conesa, Meseta de Adolfo Alsina, Meseta de San Antonio, Valcheta, Avellaneda, Pichi Mahuida, Costa de Adolfo Alsina y Costa de San Antonio.

Según el SMN, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados de precipitación entre 10 y 20 mm, que podrían ser superados en forma puntual. El fenómeno se extendería durante toda la jornada, con evolución prevista para el mediodía, tarde y noche, y podría continuar el miércoles 10 y jueves 11.

El nivel amarillo implica que la población debe mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles fenómenos meteorológicos peligrosos, aunque no severos. Se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y estar atentos a los comunicados oficiales.

La alerta es parte de un contexto de inestabilidad climática que afecta a gran parte de la Patagonia. Las autoridades meteorológicas monitorean la evolución de las tormentas y podrían actualizar el nivel de alerta si las condiciones se agravan.