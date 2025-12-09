¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 09 de Diciembre, Neuquén, Argentina
OTRA VEZ

Alerta amarilla en Río Negro: casi toda la provincia afectada por tormentas, viento y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las próximas horas estarán marcadas por condiciones de inestabilidad. Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 10 y 20 milímetros, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los partes oficiales y extremar precauciones

Por Fabian Rossi
Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 10:46
Todo el mapa de Río Negro está en color amarillo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte del territorio rionegrino. El aviso rige para este martes 9 de diciembre y afecta varios departamentos, con pronóstico de lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 60 km/h, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo.

Las zonas alcanzadas por la alerta incluyen la Meseta de Pilcaniyeu, Meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, El Cuy (este y oeste), Veinticinco de Mayo, General Roca, Conesa, Meseta de Adolfo Alsina, Meseta de San Antonio, Valcheta, Avellaneda, Pichi Mahuida, Costa de Adolfo Alsina y Costa de San Antonio.

Según el SMN, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados de precipitación entre 10 y 20 mm, que podrían ser superados en forma puntual. El fenómeno se extendería durante toda la jornada, con evolución prevista para el mediodía, tarde y noche, y podría continuar el miércoles 10 y jueves 11.

El nivel amarillo implica que la población debe mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles fenómenos meteorológicos peligrosos, aunque no severos. Se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y estar atentos a los comunicados oficiales.

La alerta es parte de un contexto de inestabilidad climática que afecta a gran parte de la Patagonia. Las autoridades meteorológicas monitorean la evolución de las tormentas y podrían actualizar el nivel de alerta si las condiciones se agravan.

