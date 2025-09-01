El adiós de Garnacho: se despidió del United con emoción y arranca un nuevo capítulo en Chelsea

Alejandro Garnacho cerró una etapa clave en su carrera. Tras varios meses de incertidumbre sobre su futuro, el delantero argentino dejó el Manchester United y será refuerzo del Chelsea, club que lo sedujo con un proyecto ambicioso y en el que compartirá vestuario con Enzo Fernández y Facundo Buonanotte.

El futbolista de 20 años eligió despedirse con un emotivo posteo en redes sociales:

“Después de cinco años inolvidables, este capítulo especial en mi vida ahora llega a su fin. Hemos creado momentos que se quedarán conmigo para siempre, y estoy muy agradecido por esto. A los entrenadores, al personal y a mis compañeros de equipo, gracias por creer en mí. Cada vez que llevaba la placa, daba todo lo que tenía”.

Sus números en los Diablos Rojos son 144 partidos, 26 goles, 22 asistencias y dos títulos (la Copa de la Liga y la FA Cup). Pero también un recuerdo imborrable para los hinchas: su golazo de chilena, uno de los mejores de la temporada, que quedará como postal de su paso por Old Trafford.

La salida del argentino se dio tras diferencias con el entrenador Ruben Amorim, quien ya le había anticipado que no lo tendría en cuenta. Finalmente, el deseo del futbolista se cumplió: sumarse a los Blues, últimos campeones del Mundial de Clubes.

“Me voy orgulloso de lo que logramos juntos y emocionado por lo que viene. Deseándole al club nada más que éxito para el futuro”, escribió Garnacho en su mensaje de despedida.