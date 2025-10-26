En un duelo clave por la clasificación, Boca visita a Barracas Central

En el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, el Torneo Clausura de la Liga Profesional se pone al día con el duelo entre Barracas Central recibiendo desde las 16 a Boca, juego postergado de la fecha 12 del grupo A, por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El partido será transmisiòn del Grupo Prima Multimedios.

Con la misión de escalar en la tabla anual y afianzarse en la zona de clasificación el Boca de Claudio Úbeda va a un reducto complicando frente a un rival con misma pretensiones.

Luego de la derrota ante Belgrano 2-1 en la Bombonera, quedó en la quinta colocación de la general con 50 puntos, sabiendo que las tres unidades lo podría en el segundo puesto, por encima de River que tiene 52, y al mismo tiempo lo mete en zona de clasificación en el Grupo B, hoy en el 10° con 17, uno menos que su rival de turno.

Para Barracas será la chance de poder escalar a la cima donde están Central Córdoba y Estudiantes con 21. Llega de igualar 2-2 ante Tigre en un juego que lo tenía casi ganado.

En la anual, el equipo de Insua pelea por un lugar en Copa Sudamericana, hoy estando en el décimo, perdiendo terreno ya que igualó en sus últimas cuatro presentaciones.

Probables formaciones:

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido

Hora: 16.00.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Claudio Chiqui Tapia.