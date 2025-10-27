Nadia Márquez: “Vamos a defender lo que le corresponde a Neuquén”

La actual diputada y flamante senadora electa por Neuquén de La Libertad Avanza Nadia Márquez realizó un balance tras su elección, y adelantó que va a “acompañar todo lo que sea bueno para la provincia y para el país, pero también voy a decir que no cuando algo ponga en riesgo nuestros recursos o derechos”.

Márquez, durante una visita al programa La Primera Mañana de AM550, reconoció que el resultado obtenido ayer en las urnas “refleja un cambio de época” y que la ciudadanía “pidió una nueva forma de hacer política, más austera, más cercana y con valores claros”. También destacó el acompañamiento de su familia y la tarea de los militantes durante la campaña.

Posicionamientos

Consultada sobre su posible postura sobre temas puntuales como el posible tratamiento de la ley de coparticipación aseguró que “vamos a defender lo que es de los neuquinos. Neuquén aporta muchísimo al país y merece recibir en consecuencia”.

Además, aseguró que no respaldaría una iniciativa para permitir el traspaso a Nación de la caja del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). “Nunca existió ese proyecto. Fue una mentira, lo dijeron en campaña los espacios nacionales, pero nunca firmamos un proyecto de eso. Y la constitución establece que las provincias las conserven para sí. Creo que se debe dar un debate porque es una caja deficitaria, pero no pensando en que se nacionalice, ni en un proyecto para hacerlo” aseguró.

Su relación con Rolando Figueroa

Por último se refirió al gobernador neuquino Rolando Figueroa (Neuquinidad). “Con Rolando tenemos una buena relación institucional y un diálogo sincero. Él sabe que voy a acompañar lo que sea bueno para Neuquén, y también que voy a marcar diferencias cuando haga falta”, señaló.

Sobre su vínculo con la senadora electa por Neuquinidad Julieta Corroza, Márquez dijo mantener “respeto y canales de comunicación abiertos”.

