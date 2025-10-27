Karina Maureira: “La Neuquinidad llegó al Congreso, y eso no es poca cosa”

La periodista Karina Maureira, flamante diputada nacional electa por Neuquinidad, aseguró tras los comicios del domingo que el resultado obtenido “es muy satisfactorio” y representa “nuestra llegada al Congreso”, pese a haber sido una elección atravesada por un fuerte mensaje nacional.

En diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM550, Maureira reconoció que también repercutió en el caudal de sufragios obtenidos el hecho de que “hubo confusión en la forma de votar”, lo que derivó en un número alto de votaciones en blanco en la categoría de diputados. “Muchos votaban en en el casillero senadores y dejaban en blanco el área de diputados, porque pensaban que con sólo marcar una cruz se adhería a la propuesta completa. Lo notamos anoche. Son cosas que hay que corregir para la próxima elección”, expresó.

La diputada electa recordó que su participación en política es reciente —“empecé a militar hace menos de tres meses”— y celebró el respaldo obtenido por una fuerza “netamente provincial”, en una contienda que estuvo “dominada por un mensaje nacional”. “Nos hubiera gustado llegar dos y dos, pero ingresamos al Congreso, y eso no es poca cosa. En la próxima elección vamos a multiplicar este resultado”, afirmó.

Voto miedo

Consultada sobre el escenario político nacional, Maureira evaluó que el resultado “responde a un mensaje nacional” y que se impuso también “un voto miedo”, especialmente entre los sectores jóvenes. “Muchos creyeron que votaban presidente, cuando en realidad elegíamos a quienes van a construir el país desde el Congreso, la cocina de las leyes”, explicó.

De cara a su incorporación al Parlamento, Maureira adelantó que uno de los temas centrales en los que trabajará será la coparticipación federal. “Neuquén está ayudando demasiado al país y no recibe lo que debería. Vamos a tener que dialogar mucho para convencer de que las cosas deben estar también a favor de la provincia”, señaló.

Asimismo, destacó el tono conciliador del presidente Javier Milei tras los comicios: “Lo vi más tranquilo, más centrado. Está llamando al diálogo, y eso es lo que el país necesita”.

Maureira subrayó que el diálogo será su principal herramienta. “Soy una persona que cree en el diálogo y en la búsqueda de soluciones. Estoy feliz por el resultado y por la posibilidad de representar a Neuquén”, concluyó.

Votos en blanco y confusión con la boleta única

Por otra parte, volvió a resaltar que el estreno de la boleta única de papel en las elecciones legislativas generó confusión entre algunos votantes neuquinos. Según observó Maureira, muchos electores marcaron una cruz sólo en una categoría —por ejemplo, en senadores— y dejaron vacía la de diputados, lo que incrementó la cantidad de votos en blanco. “Pensaban que una marca sola garantizaba apoyar las dos categorías” remarcó.

Por eso consideró que será necesario “mejorar la comunicación y la capacitación para los próximos comicios”, de modo que la nueva modalidad de votación “no afecte la voluntad real de los votantes”.

