Vinicius Jr., delantero del Real Madrid, vivió un intenso vaivén emocional en las últimas horas. Tras mostrarse molesto por haber sido reemplazado en pleno clásico contra el Barcelona, el futbolista brasileño encontró un momento de tranquilidad en su día libre para expresar públicamente su amor renovado.

Los rumores sobre una posible ruptura con la influencer Virginia Fonseca habían generado especulaciones en redes sociales, pero el propio Vini Jr. decidió aclarar la situación. Mediante una publicación en Instagram, compartió una imagen de una habitación decorada con pétalos formando un corazón y un globo que decía “Love”, confirmando que su relación había renacido.

Esta reconciliación se dio luego de una polémica que involucró al jugador y a la modelo Day Magalhães, con quien intercambió mensajes que provocaron controversia. Vinicius Jr. se disculpó públicamente por lo ocurrido, declarando: “No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné. Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto”.

Vinicius Jr. festeja su reconciliación con Virginia Fonseca

Durante este proceso, el brasileño contó con el apoyo de sus compañeros en el Real Madrid, entre ellos Éder Militão, y recibió mensajes de figuras como Neymar y Rodrygo Goes, quienes lo acompañaron en este momento personal.