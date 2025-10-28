¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 28 de Octubre, Neuquén, Argentina
Vini Jr y Virginia Fonseca

Vinicius Jr. celebra la reconciliación con Virginia Fonseca tras su polémica en Real Madrid

Después de un día de tensión por su reemplazo en el clásico, el delantero brasileño confirmó en Instagram que retomó su relación con la influencer Virginia Fonseca, poniendo fin a rumores de crisis.

Por Redacción

Martes, 28 de octubre de 2025 a las 17:22
Vinicius Jr., delantero del Real Madrid, vivió un intenso vaivén emocional en las últimas horas. Tras mostrarse molesto por haber sido reemplazado en pleno clásico contra el Barcelona, el futbolista brasileño encontró un momento de tranquilidad en su día libre para expresar públicamente su amor renovado.

Los rumores sobre una posible ruptura con la influencer Virginia Fonseca habían generado especulaciones en redes sociales, pero el propio Vini Jr. decidió aclarar la situación. Mediante una publicación en Instagram, compartió una imagen de una habitación decorada con pétalos formando un corazón y un globo que decía “Love”, confirmando que su relación había renacido.

Esta reconciliación se dio luego de una polémica que involucró al jugador y a la modelo Day Magalhães, con quien intercambió mensajes que provocaron controversia. Vinicius Jr. se disculpó públicamente por lo ocurrido, declarando: “No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné. Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto”.

Durante este proceso, el brasileño contó con el apoyo de sus compañeros en el Real Madrid, entre ellos Éder Militão, y recibió mensajes de figuras como Neymar y Rodrygo Goes, quienes lo acompañaron en este momento personal.

