Sin goles ni gloria: Benedetto se despide de Newell’s tras un paso para el olvido

El delantero, Darío Benedetto, que había llegado en junio como una apuesta fuerte del club para reforzar el ataque, fue notificado por el entrenador interino Lucas Bernardi que no será tenido en cuenta para lo que resta de la temporada. Ante ese panorama, el “Pipa” rescindirá su contrato y dejará Rosario en las próximas horas.

Bernardi, ídolo leproso y campeón del Torneo Final 2013, tomó la decisión tras asumir el mando del plantel tras la salida de Cristian “Ogro” Fabbiani. El propio DT le comunicó al ex Boca que no formará parte de sus planes y lo liberó de los entrenamientos junto al resto del grupo en el Complejo Polideportivo Jorge B. Griffa.

El paso de Benedetto por la Lepra estuvo lejos de las expectativas. Entre lesiones musculares, bajos rendimientos y apenas nueve partidos disputados, el delantero no logró convertir ni un solo gol con la camiseta rojinegra. Su etapa dejó más frustraciones que alegrías, incluyendo un penal errado ante Belgrano en Córdoba que se volvió viral por lo insólito de la ejecución.

La salida del “Pipa” era un final anunciado. Sin lugar en el equipo y con un presente futbolístico opaco, Benedetto cierra una etapa breve y sin brillo en Newell’s, donde nunca logró reencontrarse con aquel goleador temible que supo brillar en Boca.