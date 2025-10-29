Esta noche, Racing Club recibirá a Flamengo en el Estadio Presidente Perón, conocido popularmente como el “Cilindro de Avellaneda”, en un duelo decisivo por un lugar en la final de la Copa Libertadores.

El encuentro de ida, disputado en el Maracaná, terminó con victoria por 1-0 para el conjunto brasileño, que llega con ventaja a esta revancha. Sin embargo, la “Academia” intentará aprovechar el apoyo de su público para dar vuelta la serie y disputar la final del torneo continental por primera vez desde 1967.

Para avanzar, Flamengo necesita al menos un empate, mientras que Racing debe imponerse por una diferencia mínima de dos goles. En caso de ganar por un solo gol, la definición se trasladará a la tanda de penales.

Duelo de arqueros argentinos

En ese escenario, la experiencia de los arqueros será clave. El guardameta de Flamengo, Agustín Rossi, es conocido por su habilidad en los penales: a lo largo de su carrera le patearon 88 penales, atajando 28, con otros ocho disparos desviados y 52 goles recibidos. Rossi, que tiene pasado en Boca Juniors, presenta antecedentes mixtos frente a Racing en estas definiciones: perdió 4-2 en la Copa de la Liga 2021, pero fue fundamental en la victoria 6-5 de 2022.

Racing va por la final ante Flamengo

Por su parte, Gabriel Arias Cambeses, arquero titular de Racing, también exhibe números destacados en penales. De 32 disparos enfrentados, detuvo nueve, mientras que dos se desviaron y le convirtieron 21. Cambeses brilló en la Copa Argentina 2022 con Banfield, cuando atajó un penal en el tiempo reglamentario y tres más en la tanda posterior ante Godoy Cruz.

El partido de esta noche promete ser un duelo intenso donde la historia, la presión y la técnica se conjugarán para definir quién disputará la final del certamen de clubes más prestigioso de América.