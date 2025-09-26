Con la responsabilidad de abrir la 10ª fecha del Clausura 2025 en lo más alto de la zona A, Unión de Santa Fe visitó a Banfield y no salió de un 0 a 0 muy aburrido.

En cancha del Taladro, la primera parte se fue sin goles, un resultado que no terminó de incomodar a ninguno de los dos, aunque el dueño de casa buscó hacerse cargo de esa condición y protagonizar en campo rival, no tuvo ideas y se fue diluyendo.

Pasa que enfrente estuvo el equipo de Leandro Madelón, uno de los mejores del certamen actual que no ha llegado a lo más alto de grupo por casualidad, sino como producto de una gran regularidad que en los últimos 6 partidos no contaba derrotas y solamente dos de ellos habían sido empates.

La segunda parte continúo con el mismo trámite aburrido de los primeros 45 minutos. La imprecisión de Unión hizo imposible imaginar alguna jugada de peligro contra el arco defendido por Facundo Sanguinetti y de lado local no pasó de posesión e impotencia ante el orden extremo de los santafesinos. Ni espacio para las polémicas del juez Luis Lobo Medina hubo en un partido que despertaba expectativos por la presentación del puntero y terminó siendo un bodrio.

La más peligrosa del partido llegó a los 46 minutos del complemento, a la salida de un tiro de esquina en el que Lautaro Ríos sacó un potente tijera que el arquero Matías Tagliamonte terminó desviando.

Formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomas Adoryán, Martín Río, Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Unión: Matías, Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leandro Madelón.

Por la zona B

A la misma hora, pero por la zona B, en Vicente López terminaron empatando Platense y San Martín de San Juan 2 a 2 en un entretenido partido en el que al visitante se le esfumaron los tres puntos sobre el final.

La visita se puso en ventaja dos veces, pero el Calamar alcanzó la igualdad. Sobre el final, ya cuando el cruce se iba con un nuevo revés para los de Cristian González apareció Maximiliano Rodríguez para evitar la derrota a los 49 del complemento.