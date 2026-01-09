Piedra libre para Lionel Scaloni, yendo o volviendo de la casa de Lionel Messi en una estación de servicio de Funes, en la provincia de Santa Fe.

El técnico de la Selección Argentina de fútbol fue fotografiado hace pocos días en un Minishoping rutero, a pasos del barrio privado donde reside el capitán del campeón del mundo con su familia mientras disfruta de las vacaciones.

Lionel Scaloni fue fotografiado en la estación de servicio próxima a Funes, el sábado 3 de enero. Ese día fue a la casa de Lionel Messi.

La imagen con los empleados por parte de Scaloni volaron por las redes y las especulaciones estuvieron a la orden del día, hasta que finalmente hoy, en una entrevista que el seleccionador brindó al sitio AFA Estudio, fue el propio protagonista quien reconoció haber estado en la casa de Messi.

“Vivo al lado de la casa de Leo (por Messi), así que mucho no me costaba. Las imágenes me delataron un poco, pero tampoco tengo porqué negarlo. Hablé con la mayoría de los chicos, para decirles que falta y cómo estamos planificando. A él no hay que agobiarlo, ya tomará una decisión”, dijo.

Así de simple, Scaloni tomó el auto desde Pujato, en dónde para año nuevo se lo vio brindando en la vereda de la casa de su papá, pidió permiso y entró a la mansión del “10”. La onde sigue intacta, sin duda un punto a favor para que el actual jugador del Inter Miami dé el sí definitivo para estar en la cita que comparten Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio.

Lionel Scaloni en la madrugada de año nuevo brindando en la vereda de la casa de sus padres en la ciudad santafesina de Pujato.

Definiciones laborales

Además, en la misma entrevista, se tocó el tema de los momentos no tan positivos en diferentes clubes para algunos seleccionables y las posibilidades que les da el mercado de salir en búsqueda de nuevos horizontes.

En esa lista, sin dudas el que encabeza es Thiago Almada, colgado en Atlético Madrid por Diego Simeone y con sondeos desde Brasil para volver al Brasileiraro. Una vez que tomen la decisión analizaremos lo futbolístico. No sé qué pasará con Thiago (Almada), pero la decisión que tome la valoraremos”, afirmó Scaloni. “Nunca nos metimos en esas decisiones”, cerró.