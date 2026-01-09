Todo parecía avanzar sin sobresaltos. Hace apenas unos días, Zaira Nara se mostraba relajada, sonriente y muy cerca de Robert Strom, el hombre con el que comenzaba a escribir una nueva historia sentimental. Las apariciones públicas y las imágenes compartidas daban la sensación de un vínculo en pleno crecimiento. Sin embargo, en las últimas horas, ese escenario quedó envuelto en dudas.

La información que encendió las alarmas llegó desde Europa. En el programa Puro Show, Fernanda Iglesias aseguró que Robert Strom viajó recientemente a Italia y que allí fue visto acompañado por otra mujer, en una situación que no pasó desapercibida. El dato generó impacto inmediato, sobre todo por el corto tiempo transcurrido desde que Zaira Nara blanqueó el romance.

Al dar contexto, la periodista explicó el itinerario del polista y sostuvo: “Hablamos de él unos días, ahora se volvió a Europa el fin de semana, pasó por Francia y después se fue a Milán a jugar un torneo de cuatro días a jugar que se llama Italia Polo Challenge 2026 en Courmayeur”. Hasta ese punto, nada fuera de lo habitual para la agenda de Robert Strom.

El problema, según detalló Iglesias, no estuvo en el torneo sino en lo que ocurrió después. “Es un torneo público, lo que no es público es lo que pasó después en el hotel en el que se está alojando Robert Strom”, advirtió antes de contar cómo llegó la información a sus manos.

La panelista aseguró que el dato provino de testigos directos que coincidieron con Robert Strom en el mismo alojamiento. “Tengo una pareja conocida que está parando en el hotel, me dijeron que lo vieron con una chica rubia”, relató al aire, marcando que no se trató de una versión de terceros sin contacto con la situación.

Luego, sumó detalles que elevaron el nivel de polémica: “Me dijeron que iban de la mano, que averiguaron quién es la chica, ella es inglesa, estuvieron juntos en el hotel”. La frase fue interpretada como un indicio de intimidad, especialmente teniendo en cuenta que Zaira Nara y Robert Strom se habían mostrado juntos muy recientemente.

Hasta el momento, Zaira Nara no hizo declaraciones públicas sobre lo ocurrido ni respondió a las versiones que circulan. Tampoco hubo un descargo oficial por parte de Robert Strom, lo que deja el escenario abierto a especulaciones y lecturas cruzadas.

El contraste es lo que más llama la atención: mientras Zaira Nara daba señales de estar ilusionada con este nuevo vínculo, las imágenes que llegan desde Italia ponen en duda el rumbo de la relación. Por ahora, todo se apoya en lo relatado por testigos y en la información compartida en televisión.

Lo cierto es que el romance que parecía encaminarse con calma quedó envuelto en un manto de sospecha. Y, una vez más, Zaira Nara vuelve a quedar en el centro de una historia que combina exposición, viajes, versiones cruzadas y una pregunta que, por ahora, no tiene respuesta.