La fecha no pasó inadvertida para Mauro Icardi. A un año exacto de aquella imagen que confirmó su relación con la China Suárez, el futbolista decidió volver sobre ese momento clave y expresar, con palabras medidas y cargadas de afecto, cómo vive hoy ese vínculo que marcó un antes y un después en su vida.

Lejos de un festejo superficial, Mauro Icardi eligió publicar un mensaje íntimo en sus redes sociales, acompañado por una serie de fotos que recorren distintos momentos compartidos junto a la China Suárez. El posteo funcionó como una especie de carta abierta, en la que el delantero repasó el origen de la historia y lo que significó ese encuentro.

En ese texto, el futbolsita recordó el punto de partida del romance y escribió: “Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado. Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real”. La frase dejó en claro que, más allá del impacto mediático de aquella publicación, el verdadero cambio fue personal y emocional.

El mensaje continuó con palabras de agradecimiento hacia la China, a quien destacó por el acompañamiento y la contención en momentos complejos. En ese tramo, el futbolista expresó: “Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros incluso cuando no parecía fácil. Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos”.

La dedicatoria cerró con una proyección a largo plazo y una declaración sin rodeos. Mauro Icardi escribió: “Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos. Mi presente sos vos, y mi futuro también. Hace un año dijimos ‘Acá estamos’ públicamente. Hoy te digo, ‘Acá me quedo’ para siempre. Te amo mi @sangrejaponesa”.

Por su parte, la China Suárez optó por un gesto más silencioso pero igual de simbólico. En sus historias de Instagram compartió una imagen junto a su pareja, sentados y mirando un río, una postal que muchos interpretaron como una metáfora del camino compartido y de la vida que construyen juntos.

Desde hace varios meses, la China Suárez se instaló junto a Mauro Icardi en Turquía y se muestra adaptada a su nueva rutina en Estambul. A lo largo de este primer año, la pareja atravesó rumores, versiones y miradas externas, pero el mensaje del futbolista dejó en claro dónde está parado hoy: lejos de celebrar una fecha, eligió celebrar el vínculo.