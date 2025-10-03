Con un acto protocolar realizado en el Parque Rosauer, ubicado en la intersección de Mariano Moreno y Mengelle, la ciudad de Cipolletti celebró este viernes su 122° aniversario. La jornada estuvo marcada por reconocimientos a vecinos destacados, una ofrenda floral en homenaje al ingeniero Julio César Cipolletti y declaraciones de autoridades que destacaron tanto el presente como los desafíos futuros de la ciudad.

El evento contó con la participación del intendente Rodrigo Buteler, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el secretario de Obras Públicas de Cipolletti, Gustavo Zovich, y la Secretaria de Estado de Energía, Andrea Cofini, entre otras autoridades locales y provinciales.

Una ciudad que crece y se proyecta

El intendente Rodrigo Buteler destacó el presente de Cipolletti como una ciudad en constante crecimiento. “Somos una ciudad que la gente elige para vivir, donde las empresas quieren radicarse y los comercios apuestan a abrir. Tenemos que proteger a nuestros sectores productivos, que nos dan esa ciudad linda, amigable, verde que todos queremos”, expresó.

En su discurso, Buteler remarcó que los desafíos que plantea ese crecimiento deben resolverse con obra pública e infraestructura, tanto para el presente como para el futuro. “Tenemos que pensar en obras estratégicas, entendiendo que para 2030 se duplicará la producción de petróleo y gas, y eso impactará en nuestra región. También es clave avanzar en conectividad vial: un nuevo puente hacia Fernández Oro, una conexión alternativa con Cinco Saltos por fuera de la Ruta 151 y resolver definitivamente el vínculo con la Margen Sur”, puntualizó.

Weretilneck: "Con Rodrigo, nos une lo mismo"

Weretilneck destacó el crecimiento de la ciudad: “Cuando hablamos de comunidad hablamos de un sentido de conjunto. Cipolletti, es lo que es por la tremenda voluntad de construir, de crecer, y de nunca retroceder”.

“Lo que fuimos logrando fue por el sacrificio y la tradición que a lo largo de las décadas hicieron lo que somos hoy. Con Rodrigo, nos une lo mismo. El aprendizaje y la inspiración de los reconocidos y de los homenajeados, que nos han enseñado lo que es Cipolletti”, expresó.

Weretilneck anunció una obra de magnitud para los cipoleños: “Vamos a continuar con la Obra del Acueducto de la zona norte, para que 14 barrios de Cipolletti tengan agua como corresponde. Hemos acordado con Buteler, seguir trabajando en la mejora de la conectividad vial: vamos a seguir insistiendo en una solución definitiva para la Ruta 22 y la Ruta 151”.

Durante su discurso, recordó también las obras provinciales que están en marcha en la ciudad como la de: derivadores de Ruta 65. La construcción de las 31 Viviendas en ejecución, destinadas a reubicar a las familias del barrio Mariano Moreno, al lado del Ferrocarril, para poder construir el Parque Central que comenzará a comienzos del año que viene”.

Por otro lado, el Gobernador de la provincia, adelantó que en acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia, a comienzos de diciembre, se iniciará la etapa final del Edificio Judicial. Con una inversión de 10 mil millones de pesos, y que finalizará en 18 meses.

Además, el gobernador apuntó contra el gobierno nacional y defendió la identidad rionegrina: “Nunca hemos sido tan destratados, tan descuidados. En este marco tenemos que seguir trabajando. Desde Buenos Aires vienen cada cuatro años a buscar los votos, y después no aparecen con soluciones. Con Rolo Figueroa (gobernador de Neuquén) trabajamos en conjunto para que no nos pasen por encima”, dijo el mandatario.

Avances en obras públicas y energía

El secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, anunció el inminente inicio de una importante obra de asfaltado de 104 cuadras, con una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos, además del alumbrado de la calle Julio Dante Salto, entre Ruta Nacional 22 y Ruta Provincial 65. “Estamos festejando un cumpleaños con alegría y con mucho trabajo, que es lo más importante”, afirmó.

En tanto, la secretaria de Energía, Andrea Cofini, brindó detalles sobre el avance del oleoducto y la planta de almacenamiento, dos obras estratégicas para el futuro energético de la provincia. “El oleoducto estará listo el 6 de octubre y la planta de almacenamiento al día siguiente. Estamos avanzando a razón de tres kilómetros por día. Creemos que para fines de 2026 o inicios de 2027 estaremos exportando petróleo”, anunció.

Cofini, candidata a senadora nacional, también agradeció el afecto de la comunidad cipoleña: “La gente ha sido muy cariñosa y nos brinda mucha fuerza. Yo estoy feliz y con ganas de seguir defendiendo la provincia".

El desfile cívico, este domingo

Las celebraciones continuarán este domingo con el tradicional Desfile Cívico, que se desarrollará desde las 15 horas sobre calle Fernández Oro, entre Sáenz Peña y 25 de Mayo. La concentración de las más de 170 instituciones y organizaciones participantes comenzará a las 14 en San Martín y Sáenz Peña. Se espera una gran convocatoria de vecinos para acompañar el evento.