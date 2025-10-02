Maximiliano Salas tenía argumentos suficientes como para perder la compostura en el partido ante Racing, su exclub al que dejó por la cláusula de rescisión en el último mercado de pases para marchar a River, pero el delantero se portó bárbaro y marcó el único gol de la llave de cuartos de final en la Copa Argentina a los 4 minutos.

Tras una larga corrida de Facundo Colidio, su compañero de ataque, el 7 llegó para empujar al gol a un toque, no lo gritó y sólo miró con felicidad a los hinchas de River que se desataban con los festejos en la popular del Gigante de Arroyito.

Durante el partido, el atacante del Millonario recibió hasta un zapatillazo desde la platea y con sumo respeto la devolvió a su dueño. Fue al roce con varios de sus ex compañeros de vestuarios y fue reemplazado sobre el final por Santiago Lencina.

Su tarde había comenzado con la salida al campo de juego para los movimientos precompetitivos, cuando los racinguistas lo recibieron al grito de “el que no salta es un traidor”, durísimo.

Ya con la clasificación a semifinales, ante la prensa en el campo de juego, Salas expresó: “Siempre estuve tranquilo, nosotros también nos jugábamos una final. Siempre fui muy respetuoso de la gente de Racing y de mis compañeros”.

En la misma sintonía, se mostró agradecido por el reconocimiento de los Millonarios. “Siempre es lindo el apoyo de la gente”, dijo. “Es el folklore del fútbol, es muy lindo que las dos hinchadas se puedan juntar”, sostuvo.

Después del golpe

El partido era pesado para River después de haber sido eliminado de la Copa Libertadores. “Cuando no sale no queda otra que seguir entrenando como humildad”, dijo Salas.

Y para el final no ocultó la complejidad de Racing. “Si no estábamos tranquilos podíamos entrar en el ritmo de ellos, que juegan muy bien. Era importante ganar hoy”, cerró.