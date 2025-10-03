En diciembre próximo, Lionel Messi regresará a India tras 14 años desde su primera visita, marcada por su debut como capitán de la Selección argentina. El astro anunció a través de sus redes sociales una gira solidaria que incluirá actividades culturales, deportivas y homenajes en cuatro ciudades: Calcuta, Ahmedabad, Mumbai y Nueva Delhi.

La agenda de Messi en India

La agenda de Messi, prevista del 13 al 15 de diciembre, contempla recitales, prácticas de fútbol para niños, un torneo de pádel y la presentación de iniciativas solidarias en estadios históricos. En sus palabras, expresó: “Muy contento de visitar este diciembre un país tan hermoso como India. Va a ser un gusto poder ir a recitales, prácticas de fútbol de chicos, un torneo de pádel y también al lanzamiento de iniciativas solidarias en estadios históricos”.

Uno de los momentos más destacados será en Nueva Delhi, donde se descubrirá un mural de 7,5 metros y la estatua más grande de Messi hasta la fecha, transformando la visita en un evento cultural y deportivo sin precedentes para sus millones de seguidores en el país asiático. Debido a la gran expectativa, las actividades contarán con estrictas medidas de seguridad y el acceso será mediante entradas para garantizar un ambiente controlado.

La primera experiencia de Messi en India fue en septiembre de 2011, cuando disputó un amistoso en Calcuta contra Venezuela (1-0), partido que marcó su estreno como capitán bajo la dirección técnica de Alejandro Sabella.

Messi vuelve a India con gira y homenaje.

Previo a esta gira solidaria, la Selección Argentina realizará una serie de amistosos entre el 10 y el 18 de noviembre, con encuentros programados en Luanda, Angola, y Kerala, India. Aún no se han confirmado los rivales ni la participación específica de Messi en estos partidos.