Este sábado, la Selección argentina Sub 20 se enfrentará a Italia en un partido que definirá quién terminará como líder del Grupo D en el Mundial juvenil. El encuentro se disputará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, a partir de las 20 horas, horario de Argentina, y podrá seguirse por DSports y Telefe. El árbitro designado para el encuentro es el costarricense Keylor Herrera.

Argentina, bajo la dirección técnica de Diego Placente, comenzó el torneo con una victoria trabajada de 3-1 frente a Cuba. Luego, en la segunda fecha, aseguró su clasificación a octavos de final tras golear 4-1 a Australia. El delantero Alejo Sarco se destaca como la gran figura del equipo, siendo el máximo goleador del certamen junto con el estadounidense Benjamín Cremaschi, con tres goles anotados hasta el momento.

Con la clasificación a la siguiente fase ya confirmada, Placente podría reservar a algunas de sus figuras para el duelo contra Italia, buscando mantener al plantel fresco para los octavos de final. Para quedarse con el primer puesto del grupo, a Argentina le bastará con un empate, lo que le garantizaría una mejor posición en la siguiente instancia, donde avanzan los primeros, segundos y cuatro mejores terceros.

Por su parte, Italia debutó con un ajustado triunfo 1-0 sobre Australia, pero en el segundo partido mostró una actuación irregular al empatar 2-2 con Cuba, luego de haber estado 2-0 arriba en el marcador. El equipo dirigido por Carmine Nunziata buscará recuperarse y arrebatarle el liderazgo a Argentina en este encuentro decisivo.

Argentina aspira a volver a ser protagonista en un Mundial Sub 20, torneo en el que es la selección con más títulos, aunque no ha logrado avanzar a semifinales ni levantar el trofeo en los últimos 18 años.

Las alineaciones probables para este partido son

Argentina e Italia se enfrentan por el liderazgo del Grupo D.

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre. Director técnico: Diego Placente.

Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali; Cristian Cama, Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Alvin Okoro. Director técnico: Carmine Nunziata.