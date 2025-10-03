Buscan en Roca a un paciente de salud mental desaparecido tras ser dado de alta

La Policía de Río Negro emitió una alerta de búsqueda para dar con el paradero de Ignacio Andrés Guidi, de 47 años, quien se encuentra desaparecido desde este jueves, cuando fue visto alrededor de las 18:44 en la ciudad de Roca. El hombre es paciente de salud mental con diagnóstico de esquizofrenia y antecedentes de episodios violentos. Había sido recientemente dado de alta del hospital Francisco López Lima y su situación requiere seguimiento especializado.

Ignacio Guidi tiene el cabello corto con cresta y rapado en los laterales, una cicatriz visible en la frente y un hematoma en el ojo izquierdo. Al momento de ausentarse vestía bermuda celeste, remera de manga corta y se encontraba descalzo. La descripción fue aportada por personal médico y familiares, quienes alertaron sobre la necesidad de localizarlo con urgencia.

La búsqueda está siendo coordinada por la Comisaría 31ª de Roca y la Unidad Operativa de Investigaciones de la Policía de Río Negro. Se solicitó a la comunidad que ante cualquier información certera sobre su paradero se comunique de inmediato con las autoridades policiales o se acerque a la dependencia más cercana.

Desde el ámbito sanitario se remarcó que la condición de Guidi requiere contención profesional y que su desaparición representa un riesgo tanto para su integridad como para terceros. La activación del protocolo incluye rastrillajes, entrevistas a testigos y revisión de cámaras de seguridad en zonas cercanas al hospital y barrios periféricos.