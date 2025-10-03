El primer posteo de Morena Rial desde la cárcel de mujeres: qué dijo

En medio de un presente judicial complicado y tras su reciente traslado al penal N° 51 de Magdalena, Morena Rial volvió a captar la atención pública con un gesto inesperado: compartió su primer posteo desde que está privada de la libertad. La publicación generó sorpresa en redes sociales y abrió debate sobre cómo la mediática enfrenta este difícil momento.

La hija de Jorge Rial permanece alojada en una celda individual dentro de esa unidad penitenciaria bonaerense, separada de la población carcelaria. Su detención se produjo luego de que la Justicia le revocara la excarcelación extraordinaria por una serie de incumplimientos vinculados a la causa en la que está imputada por robo agravado bajo la modalidad de escruche.

Lejos de mostrarse destrozada, como se rumoreó, Morena Rial eligió dirigirse a sus seguidores a través de Instagram. En una historia que rápidamente se viralizó, la joven escribió: “Pronto volveré a full con las redes. ¡Espero su apoyo con chismes con More!”. La frase fue tomada como una señal de que, aún en prisión, la mediática busca mantener viva su conexión con el mundo virtual, aunque no se descarta que sea un mensaje de una community manager o persona de su confianza siguiendo con sus compromisos.

El posteo no se quedó ahí. Con la misma frontalidad de siempre, lanzó un mensaje directo contra quienes la critican: “A los que insultan, les mando un beso. ¡Están con grandes problemas para destilar tanto odio!”.

En otro tramo de su publicación, la influencer se tomó un momento para destacar la labor de su círculo íntimo en este proceso. “Gracias @alejandro_cipolla por su apoyo incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”, escribió en referencia a Alejandro Cipolla, su histórico letrado, quien continúa acompañándola legal y personalmente.

Pero eso no fue todo. Lo más llamativo llegó en el cierre de su mensaje: Morena Rial invitó a las marcas interesadas en trabajar con ella a contactarla por privado para seguir con compromisos desde la cárcel. “Para publicidad, hablar por DM”, posteó, dejando claro que su perfil comercial no queda a un lado pese a su situación judicial.

Así, el primer posteo de Morena Rial desde prisión confirma que la joven no está dispuesta a desaparecer del mapa mediático. Entre descargos, agradecimientos y hasta propuestas comerciales, su vida sigue expuesta y bajo la lupa pública, aún tras las rejas.