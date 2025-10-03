Se desplomó un ascensor del séptimo piso y nueve jóvenes fueron rescatados

Nueve jóvenes de entre 18 y 22 años fueron rescatados por Bomberos de la Ciudad tras caerse esta madrugada un ascensor desde el séptimo piso de un edificio del barrio porteño de Palermo.

Según el parte policial, el hecho se registró a la 1.35 en un edificio ubicado en la calle Arévalo al 2700 y, tras el llamado de alerta, personal de Bomberos de la Ciudad y de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad arribaron al lugar, mientras que médicos del SAME derivaron a los lesionados, todos con politraumatismos, a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia.

El ascensor se desplomó luego de ser abordado en el séptimo piso, quedando seis mujeres y tres hombres atrapados, hasta que los Bomberos los rescataron y luego el SAME los trasladó a distintos centros asistenciales públicos.

Se supo que cinco lesionados fueron derivados al hospital Fernández, dos de ellos al Pirovano y otros dos al Rivadavia.

Por el momento, interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Federico Brondini, que dispuso una consigna policial en el lugar.