Karina Maureira destacó la transformación política en Neuquén

“Se está demostrando que hay un proyecto y una gestión administrativa provincial ordenada, eficiente y que se cumple con la gente”, aseguró la candidata a diputada nacional por La Neuquinidad, Karina Maureira, durante una recorrida por el norte de la provincia.

Tras reunirse con pobladores de diversas localidades planteó lo importante que es, de cara a las elecciones del 26 de octubre, tener la posibilidad de recorrer la provincia y charlar con la gente, escuchar lo que pretenden para el futuro de la provincia y repasar todo lo que se ha hecho durante la actual gestión de gobierno. De esos encuentros se lleva el interés por lo que está ocurriendo con las personas con discapacidad y “sobre todo -recalcó- de la discapacidad en la ruralidad, que es algo que me preocupa mucho”.

“No voy prometiendo cosas. Lo que tengo para dar es mi capacidad para defender los intereses de Neuquén”, dijo la periodista al hablar sobre el compromiso con que ha asumido este nuevo rol en su vida.

“Estoy muy segura de lo que estamos planteando, convencida de lo que está pasando, de lo grande que va a ser Neuquén. Así que yo, simplemente, les pido que se dejen abrazar por La Neuquinidad y que confíen en estas personas que hemos entregado todo, que podemos caminar tranquilamente por la calle y no hay nadie que pueda venir a enrostrarnos algo. El cambio en la política se da, se tiene que dar y yo estoy por eso. La transformación es fundamental”.