El piloto argentino Franco Colapinto arrancó con dificultades en el Gran Premio de Singapur, correspondiente a la decimoctava fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. En la primera práctica libre, el representante de Alpine terminó en la posición 19, lejos de los tiempos de los líderes.

En su mejor vuelta, Colapinto registró un tiempo de 1:33,324, quedando a más de dos segundos y 208 milésimas del sorprendente líder de la sesión, el español Fernando Alonso, piloto de Aston Martin.

Cómo terminaron las posiciones de la primera práctica

Detrás de Alonso, el monegasco Charles Leclerc con Ferrari se ubicó segundo a solo 150 milésimas, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari) en tercera y cuarta posición, respectivamente. Los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, terminaron quinto y sexto, pero deberán mejorar su rendimiento para ser competitivos en este circuito.

El único competidor que quedó por debajo de Colapinto en esta primera práctica fue Alexander Albon, quien no pudo registrar tiempo alguno debido a problemas mecánicos en su Williams.

Colapinto busca mejorar en Singapur.

Franco Colapinto buscará mejorar sus registros en la segunda práctica libre, que comenzará a las 10 de la mañana, hora argentina. Esta sesión será clave para ajustar detalles en el Alpine y buscar sumar puntos por primera vez en la temporada.

La jornada de viernes en Singapur es decisiva para el argentino, que pretende revertir el flojo arranque y acercarse a los tiempos de los pilotos punteros, en un circuito donde la precisión y la velocidad son fundamentales para un buen desempeño.