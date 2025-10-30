Franco Maximiliano Amarfil, pieza clave del histórico Independiente Rivadavia de Mendoza que va a jugar la final de la Copa Argentina contra Argentinos Juniors el próximo 5 de noviembre en la cancha de Instituto de Córdoba, incrementó su valor de mercado y en Cipolletti se frotan las manos para proyectar el 2026 en otro Federal A.

El acuerdo entre el Albinegro y su par cuyano ya cumplió el primer paso, por lo que los 270 mil dólares que tenía como costo el 70% del valor de su ficha hasta julio pasado, pasaron a engrosarse en 50 mil de la misma moneda, es decir unos 320 mil billetes verdes estadounidenses hasta el 31 de diciembre de este mismo año.

Hasta el momento, nadie desde Mendoza se ha comunicado con los dirigentes patagónicos que, entienden no habrá obstáculos para concretar la operación. Cipo se quedará con 30% de una futura venta y embolsará rápidamente unos 480 millones de pesos.

Independiente no sólo está a un partido del título más trascendente de su historia, sino también de clasificar a la Copa Libertadores de América. Aunque matemáticamente todavía tiene chances, meterse en Sudamericana por la tabla anual suena casi utópico ya que a falta de tres fechas se encuentra a nueve puntos de esa línea divisoria que hoy cierra Tigre con 45 unidades. Pero, además, con 44 está nada menos que el temido Barracas Central y con 43 el histórico Estudiantes de La Plata.

Maxi Amarfil ya estuvo en varios partidos contra los grandes de la Argentina y siempre se mostró a la par. Se afianzó en primera división.

Conocer el destino deportivo del club será determinante con la política de contrataciones de La Lepra, por eso todavía no se ha acelerado en ningún sentido.

Espera paciente

En Cipolletti esperan tranquilos. La mano está del lado de Independiente por un buen número de dinero y el jugador ha despertado interés en otros equipos de primera. Si los mendocinos no hacen uso de la compra, no le faltará mercado y con el aval de Amarfil hasta se puede llegar a acordar otra muy buena salida que deje conforme a todas las partes.

La imagen de Amarfil junto a la del colombiano Villa y el técnico Berti. El cipoleño tiene alta calificación en su primer año de Liga Profesional.

Marcelo Bastías, presidente de la subcomisión de fútbol del albinegro anda con el deseo de concretar la compra de un predio de entrenamiento exclusivo para la primera división del club. Ya hay un presupuesto inicial surgido de la venta de Gustavo “Tuti” Del Prete y esto de Amarfil sería el golpe final.

A dos meses del fin de año, quedan cosas importantes en juego para el futbolista y nadie quiere desviar su atención. Las firmas están estampadas y en Cipolletti sólo es cuestión de esperar.

Un Independiente campeón decantaría fácilmente en una rápida resolución, sin perder de visita la participación internacional del mediocampista y la retención del 30% de su ficha por parte del Albinegro.