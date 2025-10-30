El 30 de octubre de 1960 marcó el nacimiento de Diego Armando Maradona, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. A 65 años de su llegada al mundo, el astro argentino fue homenajeado por diversas instituciones que celebraron su legado y su impacto en el fútbol y la cultura popular.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rindió tributo a Maradona con un emotivo video que recopiló sus momentos más destacados en la Selección Argentina. Acompañando las imágenes, expresaron: "Diego, hoy cumplirías 65 y tus aportes a la Argentina son incalculables. Después de romperte el lomo, de luchar toda una vida por nosotros y de jubilar a varios, lo que es imposible de jubilar, es nuestro amor por vos".

Además, la AFA compartió una fotografía acompañada del mensaje: "Donde quieras que estés, te recordaremos. ¡Feliz cumple, Diego!". Este gesto refleja el profundo cariño que sigue despertando en el país, cinco años después de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

Celebraciones en Napoli

En Italia, el Napoli, uno de los clubes más emblemáticos en la carrera de Maradona, se sumó a las celebraciones publicando una imagen del jugador en su etapa napolitana junto a la frase: "Pasan los años, la leyenda permanece". Este reconocimiento destaca la huella imborrable que dejó en el fútbol europeo y en la ciudad italiana.

Por su parte, la Liga Profesional de Fútbol de Argentina compartió una imagen con caricaturas de Maradona vistiendo las camisetas de Argentinos Juniors, Boca Juniors, Newell's Old Boys, la Selección Argentina, y también los buzos de Racing y Gimnasia y Esgrima La Plata, clubes con los que estuvo vinculado a lo largo de su vida.

La Conmebol también se hizo presente con dos publicaciones: una de ellas destacaba que "Una leyenda sin igual nacía un día como hoy", acompañada de una foto de Maradona con la camiseta nacional. La segunda expresaba "¡Qué viva el amor por Diego!", mostrando un dibujo del astro rodeado de margaritas y una pelota, símbolos que reflejan la admiración y el cariño que persisten en Sudamérica.

Estos homenajes se suman a la vigilia y los recuerdos que mantienen viva la figura de Maradona, un hombre que trascendió el deporte para convertirse en un símbolo cultural y un referente para varias generaciones. Su historia, marcada por la superación y la pasión, sigue inspirando a millones.