Dario Barassi conoció a Lionel Messi y confesó de qué hablaron

A Darío Barassi se lo vio más feliz que de costumbre. En su viaje por Miami, el conductor de Ahora Caigo vivió uno de esos momentos que marcan para siempre: conoció en persona a Lionel Messi. Con la emoción a flor de piel, decidió compartir el encuentro en redes, donde reveló las charlas que tuvieron y combinó su clásico humor con una dosis de ternura que conmovió a todos.

En una de las fotos más virales del día, se lo ve abrazado al capitán de la Selección Argentina, con una sonrisa imposible de disimular. “Creo que me hice un poco de pis. No es para menos. Quiero divorciarme y casarme con los dos”, escribió Darío Barassi, desatando una ola de risas y comentarios entre sus seguidores.

El conductor, que se encuentra de vacaciones junto a su familia, también aprovechó para agradecer el gesto de Messi y Rodrigo De Paul, quienes lo recibieron con total amabilidad. “Gracias hermanos por el gesto y el tiempo. Dos divinos, humildes, amables, paternales. Dos capos. Orgullo nacional que sean nuestros”, publicó, dejando en claro que detrás de su humor siempre hay admiración genuina.

Entre anécdotas y bromas, Barassi contó parte de la charla que tuvo con los campeones del mundo. “Se habló de la vida, de que soy más grandote que en la tele, de que Rodri tiene buenos pies, de que soy cag... y no me subí a nada en Disney, de que Antonela Roccuzzo es una genia y de que el show de Tini Stoessel es un fuego”, relató entre risas, logrando que su publicación se viralizara al instante.

El cierre de su mensaje fue tan sincero como emotivo: “Por acá se juega otra cosa, otra emoción”. Y no exageró. Para el humorista, que siempre expresó su admiración por el ídolo argentino, ese encuentro fue mucho más que una simple foto: fue cumplir un sueño de toda la vida.

En las redes, sus seguidores celebraron el momento como si fuera propio. Los comentarios coincidieron en un punto: la naturalidad con la que Barassi vivió el encuentro y la emoción que logró transmitir en cada palabra. “Sos uno de nosotros, Daro”, escribió un fan.

Así, entre risas, abrazos y selfies inolvidables, Darío Barassi volvió a hacer lo que mejor sabe: emocionar y divertir a la vez. Y esta vez, lo hizo junto al hombre que emociona a un país entero.