El Napoli, comandado por Antonio Conte, será local este sábado en el Estadio Diego Armando Maradona para enfrentar al Como de los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone, en el partido que abrirá la décima jornada de la Serie A italiana.

Ambos equipos llegan con objetivos claros: el Napoli comparte la cima de la tabla con la Roma, sumando 21 puntos, producto de siete victorias y dos derrotas, y buscará un triunfo que le permita mantenerse en lo más alto. En su último compromiso, el conjunto napolitano venció 1-0 al Lecce como visitante, tras haber superado previamente 3-1 al Inter de Milán.

Por su parte, el Como, dirigido por el español Cesc Fábregas —quien también es inversionista del club—, viene mostrando un gran rendimiento y se ubica quinto con 16 puntos. El equipo cuenta con Nico Paz como su máximo goleador y asistidor, y atraviesa una racha de ocho partidos sin perder, desde su única derrota en la segunda fecha ante el Bologna. Un nuevo triunfo podría catapultarlos hasta la tercera posición.

Para ir sintonizando

El encuentro está programado para las 14 horas, horario argentino, y se disputará en un estadio con capacidad para casi 55 mil espectadores, un escenario emblemático para el fútbol italiano.

Además de este duelo, la fecha 10 de la Serie A tendrá otros partidos destacados: a las 11 de la mañana se medirán Udinese y Atalanta, mientras que a las 16:45 se enfrentarán Cremonese y Juventus, equipo que busca acercarse a la lucha por el título con un triunfo importante.