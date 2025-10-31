Esta noche, el Monumental Presidente Perón será el escenario de un duelo crucial para el Torneo Clausura: Instituto recibirá a Rosario Central desde las 21.15, en un partido que enfrenta a dos realidades muy distintas pero con mucho en juego.

La Gloria viene de una derrota por 1-0 ante Riestra, cortando una racha de seis partidos sin perder. Con 15 puntos y ubicada décima en la tabla, necesita sumar de a tres ante su gente para seguir soñando con los playoffs. Sin embargo, Stéfano Moreyra está suspendido por acumulación de cinco amarillas, una baja sensible para Daniel Oldrá.

Por su parte, Rosario Central llega con el panorama más tranquilo. Tras su victoria ajustada ante Sarmiento y con 27 puntos, el Canalla ya se aseguró la clasificación a la próxima instancia del torneo y a la Copa Libertadores 2026. Invicto en su zona y sin expulsados en todo el año, el equipo dirigido por Ariel Holan buscará estirar su racha y consolidar su liderazgo. En lo institucional, el club analiza comprar la mitad del pase de Santiago López a Independiente, cuyo préstamo finaliza en diciembre.

Probables formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Stefano Moreyra, Damián Puebla, Gastón Lódico, Lucas Rodríguez; Jhon Córdoba y Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Rosario Central: Jorge Broun; Juan Gimenez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Datos del partido