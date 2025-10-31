Las cifras del turismo en Argentina no cambian. En septiembre llegaron menos extranjeros y se fueron más argentinos, dejando un saldo negativo que refleja un nuevo mes complicado para la actividad.

Según datos del INDEC, el ingreso de visitantes cayó casi 19%, mientras que las salidas de residentes al exterior subieron más de 21%. En números concretos, más de 1,2 millones de personas salieron del país, frente a las 642 mil que ingresaron. El resultado fue claro: 562 mil viajeros menos en el balance general del mes.

Entre los turistas que sí eligieron venir a la Argentina, la mayoría llegó desde países limítrofes, principalmente Brasil, Uruguay y Chile. Casi la mitad lo hizo por vía aérea, aunque también hubo un fuerte movimiento por rutas y pasos fronterizos terrestres.

Del otro lado del mapa, los argentinos siguieron eligiendo viajar a los países vecinos. Brasil y Chile fueron los destinos más buscados. Más de la mitad salió en avión, mientras que 38% cruzó por tierra.

La diferencia entre quienes entran y quienes salen se nota con fuerza en los aeropuertos: los arribos internacionales cayeron 6,7%, mientras que las salidas crecieron más de 28%.

Con estas cifras, septiembre cerró con un saldo negativo récord y una tendencia que preocupa al sector turístico: cada vez llegan menos visitantes y más argentinos hacen las valijas para irse.