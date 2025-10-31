Unión en lo más alto de la zona A con su victoria en Rosario

Triunfazo de Unión de Santa Fe ante Newell’s Old Boys 1 a 0 como visitante en Rosario en otro de los partidos que abrieron la 14ª fecha del Torneo Clausura 2025 en la Liga Profesional.

Con este resultado, el Tatengue que dirige Carlos Madelón llega a los más alto de la zona A, pero todavía no está clasificado a los playoffs debido a la altísima paridad que hay con equipos como Boca, Argentinos, Central Córdoba y un Racing que todavía sueña con pelear el campeonato doméstico.

A los 24 minutos, Agustín Colazo abrió la cuenta visitante en el Marcelo Bielsa, aprovechando un centro desde la izquierda que lo tomó esperando dentro del área. Con un preciso cabezazo, del delantero cruzó la pelota y terminó colándola por el ángulo superior del segundo palo del arco defendido por Juan Espínola. Un gol de altísima complejidad que le dios a los santafesinos la ventaja.

La Lepra, que viene de dejar atrás el ciclo de Cristian Fabiani como entrenador, presentó nuevamente a Lucas Bernardi en su banco de suplentes. Por ahora, la cosecha de puntos no mejora y se acerca peligrosamente a la zona del descenso directo.

Formaciones

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Lucas Sosa; Facundo Guch, Martín Fernández, Valentino Acuña, Jerónimo Russo; Luciano Herrera, Carlos González. DT: Lucas Bernardi.

Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona, Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.