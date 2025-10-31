El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes modificó el artículo 43 de la ordenanza Nº4166/01, que regula la actividad de taxis y remises en el ejido municipal. La actualización refuerza las sanciones para quienes presten servicios de transporte de personas sin contar con la licencia comercial y la habilitación correspondiente.

La nueva redacción de ese artículo establece la prohibición expresa de operar sin habilitación, en todas las modalidades de transporte: taxi, radiotaxi, remise, taxiflet, transporte escolar, excursión, auto rural, transporte privado de personas o contratado mediante plataformas o aplicaciones tecnológicas.

Entre las sanciones, se dispone el secuestro inmediato del vehículo y multas que van de 5.000 a 25.000 puntos para el conductor, además de la inhabilitación para conducir por 180 días hábiles en caso de reincidencia. Si quien maneja no fuera el titular registral, este último también será sancionado y el rodado permanecerá secuestrado hasta la cancelación total de la multa.

Según los fundamentos del proyecto, la modificación responde a un pedido conjunto de la Asociación de Taxis de San Martín de los Andes y de Taxistas Autoconvocados, con el objetivo de proteger a los trabajadores habilitados frente a la competencia desleal de servicios informales o contratados mediante redes sociales y plataformas no registradas.