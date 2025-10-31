¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 31 de Octubre, Neuquén, Argentina
Clausura 2025

Instituto y Rosario Central empatan en Córdoba

La Gloria busca sumar de a tres para mantenerse cerca de los playoffs. Al Canalla le vino bárbado la caía de Riestra para abrochar todas las clasificaciones esta misma noche.

Por Marcelo Figueroa
Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 21:29
Nueva función de Ángel Di María. Por la fecha 14 tocó en cancha de instituto de Córdoba.

El Monumental Presidente Perón es escenario de un duelo crucial para el Torneo Clausura en el que Instituto y Rosario Central  empatan 0 a 0 por la fecha 14 de la zona B.

La Gloria viene de una derrota por 1-0 ante Riestra, cortando una racha de seis partidos sin perder. Con 15 puntos y se ubica décimo en la tabla, necesita sumar de a tres ante su gente para seguir soñando con los playoffs. 

Por su parte, Rosario Central llega con el panorama más tranquilo. Tras su victoria ajustada ante Sarmiento y con 27 puntos, el Canalla ya se aseguró la clasificación a la próxima instancia del torneo y a la Copa Libertadores 2026. Invicto en su zona y sin expulsados en todo el año, el equipo dirigido por Ariel Holan buscará estirar su racha y consolidar su liderazgo. En lo institucional, el club analiza comprar la mitad del pase de Santiago López a Independiente, cuyo préstamo finaliza en diciembre.

Formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Gastón Lódico, Juan Ignacio Méndez, Lucas Rodríguez; Alex Luna; Jhon Córdoba, Luca Klimowicz. DT: Daniel Oldrá.
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronal, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Datos del partido

  • Hora: 21.15

  • Estadio: Monumental Presidente Perón

  • TV: ESPN Premium

  • Árbitro: Nicolás Ramírez

  • VAR: Pablo Dóvalo

