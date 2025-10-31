El Monumental Presidente Perón es escenario de un duelo crucial para el Torneo Clausura en el que Instituto y Rosario Central empatan 0 a 0 por la fecha 14 de la zona B.

La Gloria viene de una derrota por 1-0 ante Riestra, cortando una racha de seis partidos sin perder. Con 15 puntos y se ubica décimo en la tabla, necesita sumar de a tres ante su gente para seguir soñando con los playoffs.

Por su parte, Rosario Central llega con el panorama más tranquilo. Tras su victoria ajustada ante Sarmiento y con 27 puntos, el Canalla ya se aseguró la clasificación a la próxima instancia del torneo y a la Copa Libertadores 2026. Invicto en su zona y sin expulsados en todo el año, el equipo dirigido por Ariel Holan buscará estirar su racha y consolidar su liderazgo. En lo institucional, el club analiza comprar la mitad del pase de Santiago López a Independiente, cuyo préstamo finaliza en diciembre.

Formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Gastón Lódico, Juan Ignacio Méndez, Lucas Rodríguez; Alex Luna; Jhon Córdoba, Luca Klimowicz. DT: Daniel Oldrá.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronal, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Datos del partido