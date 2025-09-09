En la que es su última oportunidad de llegar a la cita mundialista, Bolivia derrota por 1-0 a Brasil en el Estadio Municipal de El Alto y se está metiendo en el Repechaje en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos. Con tanto de Miguel Ángel Terceros de penal cuando se jugaba tiempo adicionado en el primer tiempo, los del altiplano se están metiendo en la zona de reválida, favorecidos por la victoria de Colombia por 6-3 en su visita a Venezuela en Maturín.

Terceros le dio la victoria a Bolivia

Tras un polémico penal cobrado con ayuda del VAR, la Verde se puso en ventaja. Tras una supuesta falta de Bruno Guimarães sobre el propio Terceros, el chileno Cristian Garay decidió sancionar la pena máxima, oportunidad aprovechada por el '7' boliviano, máximo goleador de Bolivia, en las Eliminatorias, para darle hasta ahora el boleto al Repechaje.

Formaciones

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, José Sagredo, Robson Tome, Ervin Vaca, Gabriel Villamil, Moisés Paniagua, Miguel Terceros, Roberto Fernández. DT: Óscar Villegas.

Brasil: Allison; Santos, Gabriel, Marquinhos, Wesley; Bruno Guimarães, Andrey Santos, Gabriel Martinelli, Raphinha, Estevao y Joao Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Hora: 20.30

TV: TyC Sports 2

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)

Estadio: Municipal de El Alto

La previa

Bolivia y Brasil se enfrentarán esta noche desde las 20.30 en el Estadio Municipal de El Alto, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos. El duelo tiene un condimento especial: mientras la Verde se juega su última carta para soñar con el repechaje, el equipo de Carlo Ancelotti buscará cerrar el camino clasificatorio con una victoria en la siempre complicada altura paceña.

El conjunto dirigido por Óscar Villegas llega con 17 puntos, apenas uno menos que Venezuela, y mantiene viva la ilusión de llegar a marzo de 2026 para disputar el repechaje. Para lograrlo, deberá derrotar a Brasil y esperar que la Vinotinto no sume de a tres frente a Colombia en el Clásico de la Frontera. Un escenario difícil, pero que en La Paz se vive con esperanza y tintes de hazaña.

Por su parte, Brasil afronta este compromiso ya clasificado y con una gran novedad: será la primera vez que Carlo Ancelotti dirija en la altura boliviana. Consciente del desgaste físico que provoca jugar a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, el técnico italiano ensayó una preparación especial y apostó por una rotación, dejando afuera a figuras como Neymar, Vinicius y Rodrygo. Pese a ello, la Verdeamarela llega entonada tras golear 3 a 0 a Chile en el Maracaná y quiere ratificar la levantada con la mira puesta en el Mundial.

La última vez que Bolivia llegó con chances de clasificación a la última fecha fue en 1994. Hoy, 30 años después, la ilusión vuelve a encenderse en la altura, con el empuje de su gente y la expectativa de hacer historia ante una potencia mundial.